Москва, , 13:11 — REGNUM

Первый разговор, который накануне, 11 июля, состоялся между президентом РФ Владимиром Путинным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским длился около 20 минут. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что беседа носила «достаточно прагматичный характер», напомнив, что ранее каких-либо контактов между главами двух государств не было — «это был первый ознакомительный разговор двух президентов».

С каких слов начал разговор Зеленский, были ли это темы Донбасса и территориальной принадлежности Республики Крым, как ранее обещал украинский лидер, Песков уточнять не стал, посоветовав обратиться к украинской стороне. При этом пресс-секретарь Путина отметил, что российский президент начал диалог со слова «Здравствуйте».

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Песков также сообщил, что, касаемо планов провести новый телефонный разговор глав двух государств, пока нет конкретного понимания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Инициатива исходила от украинской стороны. Это стало первым общением глав двух государств тет-а-тет с момента вступления Зеленского в должность главы государства в мае 2019 года.

Стороны обсудили освобождение пленных военных моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года за провокацию в Керченском проливе, возвращение других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ, а также продолжение переговоров в Нормандском формате.

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