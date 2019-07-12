Москва, , 13:03 — REGNUM

В применении закона об оскорблении государственных символов и институтов есть перегибы, заявил 12 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле, безусловно, следят за правоприменительной практикой закона.

«Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются», — заявил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о «неуважении к власти» вступил в силу в России 29 марта. Согласно поправкам в КоАП, оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа.

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