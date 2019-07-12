Москва, , 12:54 — REGNUM

России нужно усилить поддержку неправительственных организаций, которые защищали бы интересы Русской православной церкви в Европе и на постсоветском пространстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Здесь нужно бить врага его же оружием. Возрастает роль неправительственных организаций. Сетевые организации, НКО являются наиболее эффективным способом распространения своей политики — не только США это делают, а и другие страны, — и это позволит более деликатно поддержать позицию Русской православной церкви», — заявил Лункин.

«Это Всемирный русский народный собор, Межпарламентская ассамблея православия, Ассоциация религиозной свободы и Межрелигиозный совет России — есть целый ряд инструментов, которые, на мой взгляд, пока мало используются в рамках мониторинга и прогнозирования ситуации. Потому что без этого на территории Европы и постсоветского пространства будет сложно понять сложность интересов, которые есть у РПЦ, и как государственные органы должны действовать в этом направлении», — подчеркнул он.

Он отметил, что антироссийская политика идёт в русле поддержки «расколов и национализации православия», при этом «сила и целостность православной церкви — составная часть силы государственного суверенитета».

Предложение одобрил и профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин, который отметил необходимость работы отечественных НКО для поддержания суверенитета России за её пределами и подчеркнул, что «самым сложным для РПЦ сегодня остаются взаимоотношения с Константинополем».

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