Киев, , 12:50 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение украинского парламента проект предлагаемых изменений в закон Украины о люстрации. Документ № 10 444 от 11 июля 2019 года зарегистрирован в Верховной раде и определён как неотложный.

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Как следует из пояснительной записки к законопроекту, люстрацию предлагается расширить и распространить на президента Украины, народных депутатов и других чиновников и глав министерств и ведомств, которые занимали эти посты с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, но не были уволены в этот период по собственному желанию.

Уточняется, что под «очистку власти» попадает первое лицо государства, все депутаты и спикер Рады восьмого созыва, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, антимонопольного комитета и фонда госимущества Украины, секретарь СНБО, председатель Нацбанка, руководство таможни и налоговой службы, а также оборонных предприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении ужесточить люстрацию на Украине президент страны Владимир Зеленский заявил накануне, 11 июля, в своё видеообращении к гражданам страны. Глава государства заявил, что возмущён тем, что происходит сейчас во власти. По словам Зеленского, чиновникам разных уровней «всё фиолетово». И это, как отметил украинский лидер, «безнадёжный диагноз». Изменениями в закон о люстрации украинский лидер намерен «навсегда избавить таких чиновников от возможности принимать участие в управлении государством».