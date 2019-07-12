Москва, , 12:48 — REGNUM

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 осуществляются в соответствии с договоренностями сторон, заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Турции заявили, что поставки российских С-400 в республику начались. Первые компоненты ЗРК были доставлены в Анкару сегодня, 12 июля. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ подтвердили факт начала поставок.

Турция подписала контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 «Триумф», предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, в 2017 году. Сделка оценивается в $2,5 млрд.

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