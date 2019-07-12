Джакарта, , 12:54 — REGNUM

Посол Судана в Индонезии Эльсиддиг Абдулазиз Абдалла заявил, что Индонезия стала «примером» для его страны, как создать единство между различными этническими и религиозными группами, сообщает Antaranews.

«Пример (Индонезия) единства между различными группами, — заявил посол в интервью индонезийскому изданию в Джакарте. — Судан хочет позаимствовать модель, которую имеет Индонезия, потому что у нас много общего, и она свидетельствует о мирной и гармоничной жизни различных групп».

Посол Судана также рассказал о политической ситуации и положении в области безопасности в своей стране. По его словам, недавно военный совет Судана и оппозиция достигли соглашения.

«До сих пор мы все ещё ждем деталей соглашения, достигнутого сторонами», — заявил посол в интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал заключение соглашения о разделе власти и переходном совете между военными и оппозицией Судана.

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