Москва, , 12:34 — REGNUM

В политических элитах Грузии господствуют прозападные настроения, и поэтому России следует проявлять особую осмотрительность при введении санкций. Об этом заявил заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если посмотреть на внутриполитическую ситуацию в Грузии, на её элиту, то она вся антироссийская. Но есть одна более антироссийская, а другая менее антироссийская. «Грузинская мечта» менее антироссийская, но всё равно против России», — заявил Емельянов.

«Если вы посмотрите на реальные действия «Грузинской мечты», то от НАТО они не отказались. Но идут они (в НАТО) гораздо медленнее, чем это было бы при Саакашвили», — подчеркнул он.

По его словам, радикальными мерами России против Грузии в таких условиях проблему не решить — требуется более деликатная работа, поскольку введение санкций и ухудшение ситуации в стране приведёт лишь к обострению антироссийских настроений и приходу к власти радикалов.

«Приход к власти радикалов — а если бы мы ввели эти санкции и обрушили экономику Грузии, то ситуация бы ухудшилась и пришли к власти сторонники Саакашвили, — сделало бы ситуацию гораздо хуже. И тогда страна гораздо активнее бы двигалась к НАТО», — считает депутат.