Москва, , 12:28 — REGNUM

Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начались сегодня, 12 июля, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

«ФСВТС подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Турции заявили, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в республику начались. Первые компоненты ЗРК были доставлены в Анкару сегодня, 12 июля, сообщили в турецком ведомстве.

Читайте также: ХАМАС: сделка по С-400 — итог успешной дипломатии Эрдогана

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции заявили о начале поставок российских С-400