Абу-Даби, , 12:34 — REGNUM

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали постепенный вывод своих войск с территории Йемена после четырех лет участия в военном конфликте, пишет газета El Pais.

Вывод, который Абу-Даби представляет в качестве смены приоритета с военной стратегии на мирную, совпадает с ростом напряженности в регионе из-за трений между Ираном и США. Однако представители Эмиратов утверждают, что планировали этот шаг еще год назад. Как указал один анонимный чиновник из ОАЭ, это решение было принято после относительного успеха соглашения, достигнутого в конце прошлого года в Стокгольме как первый шаг к мирному урегулированию.

Европейские дипломатические источники подтвердили, что ОАЭ вывели часть войск, в первую очередь подкрепление, которое они отправили на западное побережье Йемена после достижения стокгольмского соглашения. Представитель ОАЭ заявил, что поначалу арабские войска были встречены положительно в Йемене, но теперь их присутствие стало вызывать протесты, последние — на острове Сокотра, где была создана база.

«Нас не беспокоит вакуум власти в Йемене, потому что мы обучили 90 000 йеменских солдат», — сказал представитель ОАЭ.

ОАЭ не представили данных о масштабах вывода войск. По-видимому, речь идет о сотнях солдат, танках и вертолетах.

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