Кишинёв, , 12:27 — REGNUM

МИД Молдавии осудил то, что ООН предоставила площадку для выступления главе представительства Приднестровья в России Леонида Манакова на заседании Совета ООН по правам человека. Как передает ИА REGNUM, в Кишиневе заявили, что в выступлении «была предпринята попытка искажения действий, предпринятых Молдавией в отношении соблюдения и защиты прав человека на всей территории страны, в том числе в Приднестровском регионе».

Молдавия потребовала удалить текст выступления Манакова с официальной страницы организации, поскольку «он не соответствует содержанию выступления и нарушает положения международного права».

В молдавском МИД заявляют, что «такие провокационные речи, произнесенные с трибуны международной организации, являются контрпродуктивной мерой и могут подорвать усилия, предпринятые в рамках переговорного процесса в формате «5 + 2» по выявлению жизнеспособного, мирного и устойчивого решения для урегулирования приднестровского конфликта, основанного на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее признанных границ, с предоставлением особого статуса приднестровскому региону».

Кишинев также намерен добиваться прекращения деятельности московского представительства «Фонда развития социальных и культурных отношений «Приднестровье», в формате которого работает представительство Приднестровья в России. В Кишиневе «считают абсолютно недопустимым использование представителями тираспольского антиконституционного режима неправительственных организаций из Российской Федерации в своих политических целях и будут сотрудничать с соответствующими структурами ООН для предотвращения подобных ситуаций».

Как сообщало ИА REGNUM, глава представительства Приднестровья в России Леонид Манаков выступил на 41-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, рассказав, как Молдавия нарушает права жителей Приднестровья на свободу передвижения, личную безопасность и неприкосновенность, труд и предпринимательскую инициативу, образование и выбор профессии, внешнеэкономическую деятельность и коммуникацию с внешним миром.

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