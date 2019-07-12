Москва, , 12:49 — REGNUM

Среди подписей некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружились подписи избирателей, которые уже умерли. Об этом заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут «РИА Новости».

«Кандидатов вам пока не назову пофамильно и сколько там таких нашли. Но факты такие есть. Проверка продолжается», — отметил он.

По его словам, если информация подтвердится, такие подписи будут считаться недействительными, и дальнейшей проверкой займутся правоохранительные органы.

Отметим, в срок до 16 июля Мосгоризбирком обязуется проверить подписи избирателей и сформировать списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек.

Ранее в Москве прошло тестирование онлайн-системы голосования на выборах депутатов Московской городской думы. До 8 сентября 2019 года апробацию электронной системы проведут ещё два раза.

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