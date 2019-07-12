Москва, , 12:24 — REGNUM

Незначительный сбой при тестировании системы электронного голосования в Москве никак не отразился на его результатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента информационных технологий столичной мэрии Артёма Костырко.

Пробное электронное голосование проводилось в Московском парламентском центре 11 июля среди студентов, которые выбирали председателя студсовета. Как рассказал Артём Костырко, сбой произошёл в системе онлайн-выводы результатов, когда участие в выборах голосов были сохранены в блокчейн и расшифрованы уже после 20:00, года голосование закончилось.

Костырко пояснил, что сбой был связан с проблемами в сетевых настройках и с непрерывной работой системы на протяжении более 12 часов.

Окончательная явка студентов на пробное электронное голосование составила 70%, более 50% участников отдали свои голоса в промежуток между 11 и 13 часами.

«Явка и первичные сведения о количестве проголосовавших, использованных и неиспользованных электронных бюллетенях были доступны через 10 минут после окончания голосования», — рассказал Артём Костырко.

Он также сообщил, что до 8 сентября будет проведено ещё два теста системы электронного голосования с участием наблюдателей и IT-специалистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в пробном голосовании в Москве принимали участие студенты старше 16 лет. Заявления на участие подали порядка 2 тыс. человек. В открытом доступе тестирование системы планируется провести во второй половине августа.

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Впервые в России онлайн-голосование пройдёт 8 сентября — в трех из 45 избирательных округов на выборах в Московскую городскую думу. При этом избирателям предоставлено право голосовать как новым, так и традиционным способом — в избирательных участках.