Владимир, , 12:21 — REGNUM

Руководители национально-культурных объединений Владимирской области и города Владимира потребовали от губернатора Владимира Сипягина публичные извинения за сравнение мэрии и городского совета депутатов с фашистами. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале администрации города.

«Как поступали фашисты, губернатор Владимир Сипягин может знать из истории города Харькова, в котором родился почти полвека назад, когда город еще дышал живыми свидетельствами о зверствах фашистской оккупации.

Допустим, губернатор Сипягин забыл историю своей страны. Поэтому рекомендуем ему зайти на официальный интернет-сайт Российского военно-исторического общества, созданного в 2012 году Указом Президента РФ В. В. Путина…

Мы, дети и внуки солдат, защитивших нашу общую многонациональную Родину от фашизма, восприняли это оскорбление и на свой личный счет. Считаем, что сравнение решений Совета народных депутатов и администрации города Владимира с фашизмом и войной против детей, допущенное губернатором Сипягиным, по тяжести нанесенного оскорбления сравнимо с омерзительным оскорблением со стороны грузинского телеведущего Габунии в адрес Президента РФ В. В. Путина», — заявили авторы письма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 июля Владимир Сипягин провёл пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о разногласиях между областной администрацией и мэрией, он сказал, что «ни с кем не воюет». Однако позже, комментируя повышение арендной платы для спортивных секций, которое, по словам чиновников мэрии, происходит из-за недостатка областного финансирования, заявил, что «фашисты так не поступают».

Мэрия и областная администрация в течение продолжительного времени находятся в открытой конфронтации, не найдя согласия по вопросам благоустройства городских парков, финансирования зарплат воспитателей в детсадах и ремонта образовательных учреждений. Дело дошло даже до судебных разбирательств.

Теперь губернатор, которому неоднократно приходилось оправдываться из-за необдуманных высказываний своих подчинённых, сам попал в аналогичную ситуацию. От него потребовали публичных извинений в адрес мэрии и Совета народных депутатов.

Обращение подписали председатель Владимирской городской общественной организации «Национальное объединение армян «Арарат» Сергей Яжан, председатель совета Владимирской региональной общественной организации узбеков «Дружба» Улугбек Балтобаев, председатель Владимирской региональной общественной организации финно-угорских народов «Кидекша» Николай Балькин, председатель правления Владимирской региональной езидской национальной культурной общественной организации Владимирской области «Месопотамия» Самвел Мстоян, председатель Владимирской региональной общественной организации выходцев из Республики Таджикистан «Мечта» Джума Рахматуллоев и член Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям города Владимира, гендиректор общественной организации Местной еврейской национально-культурной автономии Марина Кроль.

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