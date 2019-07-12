Вашингтон, , 12:15 — REGNUM

Палата представителей США (нижняя палата Конгресса США) одобрила инициативу конгрессмена Брэда Шермана о внесении законодательной поправки, согласно которой Соединенным Штатам запрещается предоставлять Азербайджану военную технику, которая может быть использована Баку для уничтожения гражданских самолетов, прибывающих или отбывающих из аэропорта Степанакерта.

Аэропорт Степанакерта azatutyun.am

Как сообщает «Голос Америки», за законодательную инициативу проголосовали 234 конгрессмена, против — 195. Инициативе содействовали конгрессмены Френк Палоуне, Джеки Спиер и Адам Шиф.

Конгрессмен Брэд Шерман «После принятия этой поправки президент США должен заверить Конгресс, что какой-либо продукт военного назначения, предоставляемый Азербайджану, не может представлять угрозу для гражданской авиации»

Палата представителей США приняла также многопартийную резолюцию конгрессмена Джуди Чу об имплементации мер по снижению напряженности в зоне карабахского конфликта. Резолюция предусматривает для снижения напряженности в зоне карабахского конфликта установить огнелокационные системы, отвести снайперов и тяжелую технику с передовой карабахо-азербайджанских войск, увеличить число наблюдателей. Документ должен быть включен в Национальный оборонительный акт США на 2020 фискальный год.

Принятие Палатой представителей США поправки в закон «О бюджетных выделениях на национальную оборону» приветствовало МИД Нагорно-Карабахской Республики.

В заявлении говорится, что Нагорный Карабах многократно подчеркивал важность создания условий для продолжения мирного процесса и выступал с конструктивными инициативами по реализации мероприятий для укрепления доверия.