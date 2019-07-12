Берн, , 12:09 — REGNUM

Молдавия нарушает права жителей Приднестровья на свободу передвижения, личную безопасность и неприкосновенность, труд и предпринимательскую инициативу, образование и выбор профессии, внешнеэкономическую деятельность и коммуникацию с внешним миром. Об этом заявил, выступая на 41-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве глава представительства Приднестровья в России Леонид Манаков, передает ИА REGNUM.

Он выступил на площадке ООН с докладом «Права человека как основа развития сотрудничества Приднестровья с Организацией Объединённых Наций». Манаков отметил, что Приднестровье — это современная европейская страна, которая твёрдо придерживается принципов открытого и честного сотрудничества с ООН. «Стремясь к созданию истинно правового государства, Приднестровье на протяжении 30 лет признаёт нормой права и исполняет все базовые международные договоры, включая Всеобщую Декларацию прав человека, и Международные пакты о гражданских и политических, экономических, социальных и культурных правах», — сказал дипломат.

Он напомнил о миссии старшего эксперта ООН по правам человека в Приднестровье Томаса Хаммарберга, рекомендации которого последовательно исполняются властями ПМР. «Спустя пять лет после своего первого визита в республику в 2012 году, господин Хаммарберг констатировал, что Приднестровье серьёзно продвинулось по основным рекомендациям ООН в области прав человека. Можно говорить о продвижении по 20 из 38 рекомендаций», — сказал Манаков.

Основные ограничения прав человека для приднестровцев, по его словам, проистекают из наличия неурегулированного конфликта с Молдавией, которая ограничивает права жителей республики. «В этих условиях многолетнее сотрудничество с ООН позволяет Приднестровью быть открытым для всего мира и доносить истину о том, как права приднестровского народа преступно ограничиваются властями соседней страны», — сказал он. И призвал международное сообщество перестать стыдливо замалчивать ситуацию вокруг полумиллионного населения Приднестровья.

Он призвал ООН к еще большему расширению контактов с Приднестровьем. И хорошим импульсом в этой работе могло бы стать закрепление за Приднестровьем специального статуса наблюдателя при ООН, а также формирование при ООН группы по взаимодействию с Приднестровьем и создание в республике ресурсного центра ООН. «От имени Приднестровья заявляю о том, что наша страна открыта к самому тесному сотрудничеству со всеми структурами ООН. Убеждён, что наша добрая воля и подлинное стремление быть частью мирового сообщества должны быть услышаны», — подвел итог Леонид Манаков.