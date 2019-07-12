12 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Ирина Инашвили, , 15:42 — REGNUM

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария считает, что его отставка, которой так усиленно требуют подстрекаемые политической оппозицией молодые участники акций протеста, сегодня недопустима и невозможна, так как, с одной стороны, будет означать уклонение от ответственности за всё случившееся, а, с другой стороны, оскорбление достоинства и чести каждого полицейского, который в день беспорядков защищал в стране общественный порядок. Об этом он заявил в прямом эфире телекомпании «ТВ Пирвели», отвечая на вопросы явно политически ангажированной ведущей, выступавшей в данном случае с позиций оппонентов нынешней власти.

Антиправительственные выступление в Тбилиси (сс)George Melashvili

«Моя отставка будет расценена как попытка избежать ответственности. Эти молодые люди, которые сегодня открыто выражают свое мнение, говоря о допущенных ошибках, до конца не осознали, что значит еще одно нападение на здание парламента, который на протяжении последних 30 лет несколько раз был взят штурмом. Физическое, групповое, системное и организованное нападение. Когда под прикрытием «оккупации» конкретные политики превращают эмоции конкретных людей в физическую атаку на парламент и с целью разрушения государственных институтов пытаются ворваться в здание парламента. Когда и сегодня не могут до конца объяснить, что должно было последовать за этим и каким должен был стать следующий шаг», — напомнил события ночи 20−21 июня Георгий Гахария.

Он подчеркнул, что насильственная смена власти путем вторжения в здание парламента или получение иных политических преференций должны стать в Грузии недопустимыми и невозможными.

Что касается своего приказа о разгоне митинга и действиях полиции, министр подчеркнул, что издал приказ только после того, как акция приняла явно насильственный характер штурма законодательного органа, и этот приказ полностью соответствовал Конституции и законодательству Грузии.

По информации Гахария, никаких не предусмотренных законом средств при разгоне митинга полиция не применяла, а к чрезвычайным действиям перешла только после того, как значительная часть митингующих покинула территорию у здания парламента и на месте осталась определенная группа агрессивно настроенных лиц. Эти агрессивные группировки совершали нападения на полицейских, у которых отобрали 300 щитов, похитили 30 сотрудников полиции, в результате такой атаки и расправы один сотрудник полиции на 95% лишился зрения. И всё это происходило до издания приказа о разгоне акции, на волне протеста, инспирированной политической оппозицией. Министр подчеркнул, что когда полиция перешла к ответным действиям, лидеры оппозиции с территории у здания парламента исчезли и оставили возбужденных своими призывами участников акции наедине с сотрудниками правоохранительных органов.

Георгий Гахария (сс) Davit Teteloshvili. police.ge

Гахария несколько раз в ходе своего выступления в эфире пояснил, что использованные для разгона митинга резиновые пули были нелетальными и применялись с предписанного инструкцией и его приказом расстояния. Но не стал отрицать того факта, что со стороны сотрудников полиции были допущены определенные отклонения и ряд спецназовцев прицельно стрелял по митингующим. В результате таких прицельных выстрелов несколько человек получили ранения в область головы и глаз. Министр призвал журналистов и политиков не смешивать причины и последствия.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что в условиях того мероприятия было несколько тяжелых случаев, крайне тяжелыми, в первую очередь, для меня, министерства и полицейской системы были случаи превышения полномочий. Мне тяжело было смотреть, когда с расстояния примерно 50 метров спецназовец прицельно пытался выстрелить в кого-то. Но смешивать факты не следует. Если мы говорим с нашим населением, мы должны объяснить ему, какие конкретные действия к каким конкретным последствиям привели», — отметил Гахария.

К сведению задающей «острые вопросы» ведущей министр сообщил, что в дальнейшем в Тбилиси регулярно проводились и продолжаются акции протеста и полиция продолжает обеспечивать безопасность и порядок на этих акциях и защищать как самих митингующих, так и окружающее население. В течение всей передачи Георгий Гахария неоднократно подчеркивал, что за взбудораженной и эмоциональной молодежью, которая выступает на этих акциях протеста, стоят и прикрываются молодежью оппозиционные политики.

«8 июля одновременно в течение 14 часов проводились 4 акции, и наша полиция без передышки обеспечивала мир и правопорядок в ходе этих акций. Но наши безответственные, прикрывающиеся молодежью политики понять этого не хотят», — заявил министр.

В течение передачи ему не раз пришлось отвечать на вопросы относительно применения спецсредств для разгона митинга, и Гахария отметил, что, по его мнению, с приказом он даже запоздал.

Полиция Грузии (cc) Giorgi Balakhadze

«С 7 и до 10 часов (вечера) эта акция была мирной. Но после 10 часов начался штурм. Один раз кордон прорвали. Затем патруль сменился представителями департамента по особым поручениям, которые были снаряжены щитами, и с этого времени примерно в течение двух с половиной часов им удавалось держать позиции, до тех пор, пока не возник риск гражданского противостояния. Хотя приказ о применении спецсредств можно было издать и до этого. Почему мы терпели столько и почему довели дело до крайнего пика? Потому что мы надеялись, что в результате наших призывов люди разойдутся. И так и случилось. С 10 часов примерно до половины первого ночи ситуация радикально изменилась и количество людей сократилось. После этого наша полиция фактически осталась на переднем плане без щитов. Отобрали более 300 щитов, похищали людей, и всё это не прекращалось. Вы спрашиваете, почему мы выпустили газ? Только потому, чтобы рассеять тех людей, которые прямо не принимали участия в штурме», — объяснил Гахария.

От событий 20 июня он перешел к инициативе правительства относительно парламентских выборов и заявил, что сегодня главной задачей всех граждан должна быть позитивная стабильность, в условиях которой страна должна мирно дойти до следующих выборов.

«Я думаю, что задача всех нас сегодня — позитивная стабильность для того, чтобы страна развивалась. Все ответственные деятели должны осознать, что главное сегодня — это мир, спокойствие, экономический рост, рабочие места. Мы должны ответить на катастрофу в нашей экономике, возникшую из-за того, что происходит в течение последнего месяца, и мирно дойти до выборов. Дать нашим гражданам возможность сделать выбор в открытой, демократической среде, по пропорциональной системе с нулевым барьером и посмотреть, кто попадет в парламент», — заявил глава МВД.

Напомним, что поводом для беспорядков в Грузии стал визит в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был провести в Тбилиси 26-ю сессию МАП. «Возмущенные» тем фактом, что Гаврилов занял кресло председателя парламента Грузии, представители оппозиционных фракций грузинского парламента сорвали заседание и созвали своих сторонников на митинг на проспекте Руставели. Участники ассамблеи покинули Тбилиси, а у здания парламента началась акция протеста, которая ближе к ночи приняла форму управляемого штурма законодательного органа. Митингующие предприняли несколько попыток захвата парламента. Находившиеся в передовых рядах наиболее агрессивные участники акции устраивали физическую расправу над сотрудниками полиции, отбирали у них щиты и дубинки, которые затем пускали в ход во время атаки на парламент.

Протестующие у здания парламента Грузии, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Тбилиси © ИА REGNUM

Представители правительства Грузии, дабы снизить накал противостояния, поддержали инициированный оппозицией протест «против оккупации кресла председателя парламента Грузии представителем страны-оккупанта» и сделали соответствующие заявления совсем в духе осуждающих заявлений лидеров оппозиции. Но и эти заявления с осуждением действий Гаврилова не помогли. Оппозиция и ее сторонники продолжали действия по захвату власти. После нескольких предупреждений со стороны руководителей силовых ведомств и главы правительства полиция приступила к разгону митинга и применила для этого слезоточивый газ, резиновые пули, а затем расчистила территорию с помощью водомета. В процессе разгона акции было зафиксировано несколько фактов прицельной стрельбы резиновыми пулями по участникам акции, по которым соответствующие органы проводят расследование. Акции протеста в Тбилиси продолжаются. Главным требованием на них остается отставка министра внутренних дел.

А еще одним неизменным лозунгом этих акций является «Россия — оккупант». Интервью министра в прямом эфире слушали и участники митинга у здания парламента 11 июля вечером. По ходу интервью и после него комментарии в привычном для них тоне сделали лидеры оппозиции, члены «Национального движения» и «Европейской Грузии». Они называли Георгия Гахарию «кровавым министром» и уголовным преступником и грозились привлечением к ответственности после смены власти. Авторы этих заявлений в бытность у власти партии экс-президента Михаила Саакашвили так же рьяно защищали все его решения и действия по подавлению массовых акций протеста и преследованию лидеров тогдашней оппозиции.

Тогда такие решения квалифицировались как предотвращение угрозы государству и попыток свержения власти. Сегодня они сами ратуют за свержение нынешней власти, а свои действия и призывы считают вполне законными и демократичными.