Белгород, , 12:06 — REGNUM

Назначен новый заместитель главы администрации Белгорода. Как сообщили 12 июля в пресс-службе мэрии, исполняющим обязанности заместителя главы администрации города по экономике назначен руководитель департамента экономического развития Игорь Григоренко.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Белгорода Юрий Галдун. Новый заместитель приступил к работе с 12 июля.

Михаил Савченко, который занимал эту должность с февраля 2018 года, перешёл на работу в ООО «Сигма Кэпитал» на должность директора по развитию сельскохозяйственного направления. Эта компания, по данным СМИ, связана с миллиардером Романом Абрамовичем. В декабре 2015 года «Сигма Кэпитал» учредила в Старооскольском городском округе ООО «Гринхаус». Предприятие, которое занимается выращиванием овощей под товарным знаком «Котово Овощи», должно выйти на полную мощность в 2019 году.

Михаил Савченко родился в 1988 году. В 2011 году он стал помощником члена Совета Федерации Вадима Мошковича по работе в Белгородской области. С марта 2013 года работал заместителем главы администрации Шебекинского района. Его называют племянником губернатора Евгения Савченко.

Игорь Григоренко родился в 1988 году. С 2012 года работал в администрации губернатора области. В 2015 году был назначен руководителем аппарата АО «Корпорация «Развитие», позже стал его исполнительным директором. С февраля 2018 года возглавлял департамент экономического развития областного центра.