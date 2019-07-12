Москва, , 12:03 — REGNUM

Угрозы введения жёстких санкций оказалось достаточно для того, чтобы отрезвить представителей грузинской элиты. Об этом заявил заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Это была замечательно исполненная партия на два голоса. Дума очень жёстко и открыто дала возможность президенту и правительству ввести определённые санкции. Очень жёсткие. Это послужило холодным душем для грузинской элиты. Посмотрите, как после этого выступила президент», — заявил Емельянов.

Депутат напомнил, что в начале протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили выступала с жёсткими формулировками, называя Россию оккупантом. Теперь же риторика существенно изменилась.

«Дума своим заявлением создала довольно серьёзную угрозу для грузинских интересов. Соответствующая элита на это отреагировала. Зачастую угроза бывает страшнее исполнения её, и Путин играет на этом», — отметил Емельянов.

Ранее грузинский президент заявила, что «с осторожностью приветствует» слова Путина, предпочитая их «открытым угрозам». При этом она подчеркнула, что будет первой, кто призовёт к деэскалации конфликта, но «противоположная точка зрения и необходимость прислушиваться к ней» — это то, с чем сталкивается лидер любой страны.