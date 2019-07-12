Москва, , 11:53 — REGNUM

Госдуме и правительству России следовало продолжить работу над введением санкций против Грузии, несмотря на просьбу президента России Владимира Путина не отвечать радикальным образом на антироссийские выступления в Грузии. Об этом заявил декан высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«В стране существует не только один государственный институт в виде президента. Существует правительство, парламент, и они должны в данном случае настоять на своём», — заявил Третьяков.

По его мнению, президент России поступил мудро, спокойно отреагировав выпады на грузинского телеведущего и даже великодушно призвав не предпринимать радикальных мер против Грузии.

Однако оскорбление первого лица России — в конечном счёте оскорбление всего народа, оскорбление государственного института и символа. Поэтому органам представительной власти следовало бы органично дополнить реакцию президента более радикальной позицией.

«Понятно, что такого рода меры в конечном итоге вводятся указом президента. Но следовало по крайней мере публично потребовать от президента, чтобы какие-то меры были введены — новые санкции», — подчеркнул Третьяков.