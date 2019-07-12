Вашингтон, , 11:47 — REGNUM

Пекин не придерживается ранее данных Вашингтону обещаний и не закупает сельскохозяйственную продукцию у американских производителей. С таким заявление выступил президент США Дональд Трамп.

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«Китай подводит нас и не закупает у наших великолепных фермеров сельскохозяйственную продукцию, а говорил, что будет, — написал глава Белого дома в Twitter.

При этом американский лидер выразил надежду, что уже в скором времени Китай «начнёт это делать».

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Также глава государства отметил, что торговля с Канадой и Мексикой поддерживает более 12 млн американских рабочих мест в каждом штате.

«Фактически, 49 штатов США считают Канаду или Мексику одним из своих трёх лучших экспортных рынков товаров», — отметил Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, торговая война США и Китая разразилась в начале апреля 2018 года, ей предшествовали длительные и безрезультатные переговоры сторон, в которых Вашингтон выступал за «выправление» отрицательного торгового сальдо с КНР, требуя от Китая односторонних уступок. В ответ Китай также обложил пошлинами товары из США и обратился в ВТО с иском к Вашингтону.

В декабре 2018 года в Конгрессе США было достигнуто соглашение по новому законопроекту о фермерских хозяйствах. Предпринятые меры направлены на компенсацию ущерба, понесенного агросектором США.

Добавим, что в июне на встрече, которая прошла на полях саммита «большой двадцатки» G20 в Осаке, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп согласились приостановить торговую войну и возобновить переговоры.