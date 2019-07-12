Киев, , 11:47 — REGNUM

Новый руководитель управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Иван Рудницкий издалраспоряжение, которым ввел строгий дресс-код и запретил сотрудникам спецслужбы носить бороды.

Об этом сообщил со ссылкой на свои источники журналист и общественный деятель Юрий Бутусов. Документа, подписанного Рудницким, в открытом доступе в настоящий момент нет.

«Какие проблемы приоритетны в этом контрабандном регионе? Ну, прежде всего, как выяснилось, внешний вид. Всем сотрудникам приказано прилично одеваться и выглядеть, бороды носить запрещено! Иван Львович, только расскажите для начала, из каких источников, скажем, лейтенант СБУ, получающий, зарплату от 12 тысяч гривен, будет закупать себе костюмы, отвечающие Вашему взыскательному вкусу? Или надо как обычно искать спонсоров?», — задается вопросом Бутусов.

ИА REGNUMнапоминает, что в начале июня президент Владимир Зеленский заявил об огромной важности борьбы с контрабандой и потребовал от Службы безопасности в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы, включая реальные уголовные дела.

6 июля временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил новых руководителей региональных управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях — Александра Бондарука и Ивана Рудницкого соответственно. Баканов определил перед новоназначенными руководителями региональных управлений СБУ первоочередные задачи по обеспечению государственной безопасности, в частности, борьбы с контрабандой и противодействия системной коррупции.