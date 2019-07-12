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Африканский банк развития повысит кредитный рейтинг Танзании, что позволит ей получать большее количество денежных средств в банке. По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», в случае, если удастся это сделать Танзания сможет увеличить количество предоставляемых ей средств с 350 млн до 812 млн долларов США.

Об этом сообщил региональный менеджер банка Алекс Мубиру во время встречи с министром финансов и планирования Танзании Филиппом Мпанго.

По его словам, решение о принятии данной меры было принято в связи со стабильным развитием экономики страны, в частности ее ускоренным ростом, и приемлемым уровнем задолженности.

Мубиру отметил, что для Африканского банка развития большая честь взаимодействовать с Танзанией, являющейся одной из стран-основательниц банка .

Министр, в свою очередь, также подчеркнул, что Танзания гордится тем, что имеет возможность работать с банком, поскольку он предоставляет кредиты на выгодных условиях.