Лефкоша, , 12:43 — REGNUM

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на пресс-конференции, проведенной им после встречи с президентом страны Мустафой Акынджи, заявил, что Северный Кипр выступает с предложением создать общий комитет по геологоразведочным и буровым работам для защиты прав турецкого и греческого населения Кипра. Он добавил, что на его встрече с президентом наряду с этим вопросом были рассмотрены и другие, такие, как вопрос беженцев, экономический протокол и нападения греков на автобусы турецких компаний.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар резюмировал, что они с Мустафой Акынджи пришли к единому решению о предложении греческой общине Кипра создать единый комитет, для того, чтобы и греческое, и турецкое население острова могло эффективно защищать свои права в вопросе работ на шельфе.

Эрсин Татар также добавил, что греческой стороне было направлено письмо, осуждающее ее нападения на принадлежащие турецким компаниям автобусы. В нем, в том числе, содержатся требования о возмещении материального ущерба.