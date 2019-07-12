Киев, , 11:56 — REGNUM

Депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко не дали разрешение выехать с территории Украины в Горловку. Об этом парламентарий сообщила 11 июня в социальной сети Facebook.

По ее словам, чиновники координационного центра СБУ в городе Артёмовске (переименован в Бахмут) мотивировали своё решение тем, что депутат является носителем государственной тайны.

Напомним, Савченко баллотируется в Верховную раду по округу, большая часть которого находится в ДНР. Она намеревалась сагитировать жителей Горловки проголосовать за неё на участках, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.

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