Анкара, , 12:31 — REGNUM

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой, комментируя заявление представителя Государственного департамента США Морган Ортагус по вопросу приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил, что Турция призывает США отказаться от ошибочных шагов, способных нанести вред двусторонним отношениям Турции и США. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хами Аксой отметил, что заявление Ортагус по С-400 несовместимо с содержанием и настроем переговоров президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа в кулуарах саммита G20 в Осаке.

Представитель МИД Турции подчеркнул: «Причины, побудившие Турцию приобрести ЗРК С-400, очевидны. Трамп подтвердил это на G20». Хами Аксой добавил, что позиция Турции по этому вопросу была прозрачной с самого начала. Он продолжил: «Турция с самого начала делала ситуацию прозрачной, предлагала создать рабочую группу для устранения беспокойства США относительно возможного ущерба истребителям F-35, но до сих пор не получила ответа. Мы призываем США избегать ошибочных шагов, способных нанести вред двусторонним отношениям Турции и США, если они продолжат игнорировать принципы дипломатии и диалога».