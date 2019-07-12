Анкара, , 11:59 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не приемлет заявлений по вопросу Кипра и Восточного Средиземноморья каких-либо государств, не выступающих в статусе его гарантов. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу также отметил: «Турция продолжит защищать права Турецкой Республики Северного Кипра до достижения справедливого распределения природных ресурсов региона и взаимной договоренности сторон». Напомним, что греческая община Кипра ранее заключила несколько соглашений по добыче углеводородов в Средиземном море без учёта позиций турок-киприотов, которые считают, что эти ресурсы должны быть справедливо распределены между двумя общинами острова.