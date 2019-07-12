Анкара, , 13:04 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена использовать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, если на страну будет совершено нападение. Он, в частности, сказал: «У некоторых возникает вопрос, почему мы покупаем С-400, зачем мы делаем такую инвестицию. Если нам будет нужно, мы будем в праве их использовать. Если кто-то на нас нападёт, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган также вновь заявил о намерениях Турции участвовать с Россией в совместном производстве С-400. Он подчеркнул: «В вопросе совместного производства у нас с Россией нет каких-то проблем. Мы с самого начала наших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным достигли консенсуса и соглашения в этой сфере. Надеюсь, что мы перейдем к совместному производству, сейчас каких-то затруднений нет. Различные спекуляции исходят от тех сторон, которые хотят, чтобы мы отказались от покупки С-400».

Напомним, что первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтверждён российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что развёртывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.