Киев, , 11:29 — REGNUM

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом варианте люстрационного закона — это предвыборная попытка затронуть очень рейтинговую тему в обществе и за счет нее добавить себе голосов на этих выборах.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя соответствующее заявление главы Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

Вместе с тем, эксперт отметил, что только предвыборным контекстом дело не ограничивается, в данном заявлении Зеленского есть несколько составляющих. В частности, например, дискредитационная кампания в отношении конкурентов — «Европейской солидарности» и бывшей команды Порошенко, которые борются со «Слугой Народа» — «попытка назвать их преступниками, даже не приняв закон».

«Вероятно, Зеленский сделал данное заявление еще и с целью реагирования на возможные обвинения в «реванше». Ведь, вероятно, в ближайшие дни-недели, Конституционный суд примет решение, которым признает люстрационный закон неконституционным, а оппоненты развернут кампания по дискредитации Зеленского. Кстати, попытка коллективно и внесудебно наказать команду Порошенко наталкивается на те же выводы Венецианской комиссии о недемократичности такой формы наказания», — анализирует ситуацию политолог.

В завершение Бортник делает вывод, что люстрация необходима для прогнившей политической и управленческой системы Украины — «но она должна быть уголовного-процессуальной — с конфискациями и тюремными сроками, а не очередной попыткой просто оттолкнуть проигравшую свору от корыта».

ИА REGNUMнапоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 гг. Зеленский объяснил, что когда он общается с этими чиновниками, ему «просто не хватает цензурных слов».

«Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле, они все одной масти. Им всем фиолетово», — заявил президент.

Зеленскому тут же указали, что в таком случае под люстрацию попадут многие ключевые фигуры из его окружения. Президент пока не объяснил, как можно урегулировать такой казус.

В любом случае, в ближайшее время никаких движений в данном направлении не будет, поскольку люстрационный закон Зеленского может рассматривать только Верховная рада нового созыва.