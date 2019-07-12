Анкара, , 12:25 — REGNUM

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Государства Израиль Эммануэль Нахшон с официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой дал комментарий относительно буровых работ Турции на континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эммануэль Нахшон написал: «Израиль с обеспокоенностью следит за последними шагами Турции на северо-восточной оконечности острова Кипр. Тель-Авив поддерживает греческую общину Кипра и выступает против нарушения ее прав». Напомним, что второе турецкое буровое судно Yavuz вслед за судном Fatih накануне достигло мыса Победы близ полуострова Карпас. Ранее греческая община Кипра заключила несколько соглашений по добыче углеводородов в Средиземном море без учёта позиции турок-киприотов, которые считают, что эти ресурсы должны быть справедливо распределены между двумя общинами острова.