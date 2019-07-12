Амман, , 11:28 — REGNUM

Премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства Омар Раззаз вновь заявил о поддержке палестинского народа, подчеркнув, что Иордания будет противодействовать односторонним процедурам по оккупации палестинских земель, отмечая, что эта практика нарушает все основы международного права.

Раззаз подтвердил позицию Королевства не принимать каких-либо компромиссов, сделок или решений, которые пренебрегали бы законными правами палестинцев на прекращение оккупации и создание их независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает иорданское информационное издание Alrai.

Премьер-министр Иордании отметил, что Амман продолжит осуществлять деятельность по опеке исламских святынь Иерусалима, выразив признательность Палестине и международному сообществу за поддержку исторической роли Королевства в этом отношении. Он также отметил, что Иордания осуществляет содействие палестинцам в доступе к транспортной инфраструктуре Королевства, а также координирует предоставление им услуг хаджа и умры.