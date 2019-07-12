Рабат, , 12:01 — REGNUM

Марокканская Партия справедливости и развития выступила с заявлением относительно мирного плана Соединенных Штатов, получившего название «сделка века». Представители крупнейшей парламентской партии Марокко заявили, что данный план отражает интересы лишь израильской стороны и ущемляет права палестинского народа. Кроме того, партия добавила, что сделка противоречит основам международного права и резолюциям ООН. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Представители Партии справедливости и развития выразили свою обеспокоенность по поводу недавних событий вокруг палестинской проблемы, в особенности попыток некоторых международных игроков лоббировать «сделку века». Они объяснили свое неприятие плана тем, что сделка представляет собой явную угрозу законным историческим правам палестинского народа на создание собственного независимого государства, а также ставит под сомнение правовой статус Иерусалима.

Другая крупная марокканская партия «Аль-Истикляль» также опубликовала заявление, в котором заявила о серьезных негативных последствиях принятия мирной инициативы США, назвав ее новым соглашением Сайкса-Пико, которое приведет к еще большему расколу и нестабильности на Ближнем Востоке.