Рабат, , 12:29 — REGNUM

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Марокко грант в размере 96 миллионов долларов, которые будут направлены на поддержку программ социально-экономического развития Королевства. Соглашение было подписано директором Агентства Бруком Шерманом и министром экономики и финансов Марокко Мухаммедом Бенчаабуном.

Марокканское информационное агентство MAP отмечает, что с 2001 года Вашингтон пожертвовал Рабату порядка 500 миллионов долларов в рамках финансирования проектов в различных областях, включая экономику, образование и здравоохранение.

Соглашение охватывает реализацию проекта, состоящего из трех основных компонентов. Его первый компонент включает интегрированную программу местного развития в регионах Марракеш-Сафи и Бени Меллаль-Хенифра. Второй компонент предусматривает создание частно-государственных партнерств, а третий нацелен на поддержку инициатив в социальной сфере, включая деятельность представителей гражданского общества и молодежных организаций. При подписании договора директор USAID Брук Шерман заявил, что соглашение ознаменовало «новую эру» в сотрудничестве между Агентством и Марокко.