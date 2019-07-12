Мадрид, , 11:25 — REGNUM

12 июля нижней палате парламента Испании будет представлена петиция за легализацию эвтаназии, собравшая миллион подписей, пишет газета El Pais.

В общей сложности миллион граждан Испании поддержал три гражданские инициативы, размещенные на портале Change.org. В одном случае люди вступились за пожилого испанца, которому прокуратура предъявила обвинения в убийстве неизлечимо больной супруги. По его словам, женщина сама просила его помочь уйти из жизни. В двух других случаях инициаторами петиции стали люди, чьи супруги медленно умирали в мучениях, не имея права на эвтаназию.

Как показали опросы последних десятилетий, число сторонников эвтаназии в Испании стабильно превышает 80% населения, однако для публичного обсуждения политиками этот вопрос остается неудобным. В 2018 году Испанская социалистическая рабочая партия представила законопроект о легализации эвтаназии, но он был отклонен депутатами либеральной партии «Граждане».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля во Франции скончался 42-летний Венсан Ламбер, одиннадцать лет находившийся в вегетативном состоянии. Решение о прекращении мер, поддерживающих его жизнь, было принято верховным судом Франции. Его родители несколько лет вели юридическую борьбу за право инвалида на жизнь.

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