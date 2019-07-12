Джакарта, , 11:24 — REGNUM

Посол Японии в Индонезии Масафуми Исии назвал обмен офицерами способом укрепления сотрудничества в области обороны между Японией и Индонезией, сообщает Antaranews.

По его словам, отправка индонезийских офицеров в Японию и наоборот улучшит понимание безопасности и свободы судоходства, верховенства закона и Конвенции ООН по морскому праву, которую поддерживают обе страны.

Посол также выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами, в том числе в сфере обороны, будет еще более тесным после того, как Нарухито официально стал новым императором Японии, а в Индонезии в результате всеобщих выборов был переизбран президент страны Джоко Видодо.

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«Мы надеемся, что благодаря этой программе индонезийские офицеры смогут овладеть японским языком, чтобы они могли стать связующим звеном между Индонезией и Токио и обмен информацией между странами стал более гладким», — заявил атташе по обороне посольства Японии Такахиро Ямашита.

«Отношения между регионом Юго-Восточной Азии и Японией очень важны не только с точки зрения экономики, но также политики и обороны, потому что мы являемся стратегическими партнерами друг для друга», — добавил Такахиро Ямашита.

Напомним, начиная с 2019 года, Япония снова принимает индонезийских офицеров для обучения в Японии, после того как в 2016 году из-за политики Индонезии программа отправки индонезийских офицеров в Японию зашла в тупик.