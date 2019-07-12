Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM

Проведение выборов губернатора Санкт-Петербурга на участках, расположенных за пределами Северной столицы, в соседних регионах, где на дачах живут петербуржцы, не вызывает опасений у правозащитников. Теоретическая возможность нарушений на таких участках будет сведена к минимуму активностью наблюдателей и организацией видеонаблюдения. Такое мнение высказал 12 июля корреспонденту ИА REGNUM глава московского бюро по правам человека, член СПЧ при президенте РФ, сопредседатель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод.

Напомним, Горизбирком Петербурга сообщил о том, что на выборах губернатора САнкт-Петербурга 8 сентября 2019 года 72 избирательных участка будет открыто в Ленинградской области, где в этот период на дачах проживают до 200 тыс. петербургских избирателей. Еще порядка 20 участков планируется открыть в Псковской области, где петербуржцы также массово владеют дачами и загородными домами. Такая практика на петербургских выборах будет применена впервые.

Александр Брод напомнил, что загородные участки показали свою успешность на выборах мэра Москвы в 2018 году, никаких серьезных нарушений на таких участках не фиксировалось. В этом году Петербург может воспользоваться положительным московским опытом.

«Это шаг навстречу избирателям, которые в день голосования живут и работают на дачах, особенно, когда речь идет о первой декаде сентября <…> В Санкт-Петербурге следуют веяниям времени», — отметил правозащитник, добавив, что количество и местонахождение участков в садоводствах и дачных массивах является прерогативой Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которая сотрудничает в этом вопросе с властями соседних регионов.

Александр Брод высказал недоумение в связи с резкой критикой планов по организации удаленных избирательных участков, которая последовала со стороны ряда политических сил после соответствующего решения Горизбиркома Петербурга.

«Мне непонятна та истерия, которую устроили некоторые СМИ, некоторые эксперты и правозащитники», — сказал Брод. По его словам, «видеть в каждом новшестве какую-то злонамеренную силу — это «конспирология», показывающая несостоятельность людей, которые критикуют загородные избирательные участки».

«Возможно, они сами не заинтересованы в чистых, прозрачных, комфортных для избирателя выборах, а везде видят скандалы и конфликты. Наверное, для них было бы большим праздником, если бы выборы были сорваны», — предположил член СПЧ.

Александр Брод подчеркнул, что сейчас всем участникам выборов необходимо работать над подготовкой наблюдателей, чтобы на каждом загородном участке в день голосования находились наблюдатели от зарегистрированных кандидатов и партий, представители общественности. Кроме того, там, где это технически возможно, должно быть организовано видеонаблюдение.

«Не надо поддаваться комплексам и страхам, не имеющим реальной основы. Надо просто усиливать меры общественного контроля», — резюмировал Александр Брод.

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Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. На должность главы Северной столицы претендуют четыре зарегистрированных кандидата: врио губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец), депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

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