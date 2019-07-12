Рабат, , 11:23 — REGNUM

Министерство внутренних дел Марокко получит от Испании грант в размере 26 миллионов евро, которые будут направлены на усиление пограничного контроля и борьбу с потоками нелегальных мигрантов. Данная финансовая помощь Мадрида является частью согласованной суммы, которую Европейская комиссия обязалась выделить на технологическое оснащение пограничных служб Марокко.

Марокканское информационное издание MAP отмечает, что средства пойдут на повышение безопасности северных границ Марокко, в частности в автономных городах Сеута и Мелилья.

Ранее Рабат уже получил порядка 40 миллионов евро в рамках гранта Еврокомиссии. Финансовая помощь будет использована для приобретения оборудования и транспортных средств, включая внедорожники, грузовые автомобили и машины скорой помощи.

Отмечается, что политика Марокко по усилению контроля за северными границами позволила сократить число нелегальных мигрантов, достигших территории Испании. В первой половине 2019 года Министерство внутренних дел Испании зарегистрировало порядка 13 тысяч случаев незаконного въезда в страну. Это число на четверть меньше аналогичного показателя за 2018 год.