Ханой, , 12:27 — REGNUM

Министр обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нго Суан Лить провел встречу с министром обороны Лаоса Чансамоном Чанялатом.

Министр обороны Вьетнама Нго Суан Лить отметил, что развитие военно-технического сотрудничества с Лаосом имеет ключевое значение для Вьетнама. «Развитие сотрудничества с братским лаосским народом — неотъемлемая часть вьетнамской внешней политики» — заявил министр обороны СРВ Нго Суан Лить.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», по результатам встречи министры подписали соглашение об углублении военного сотрудничества в период 2020—2021 гг. Кроме того, стороны договорились о создании совместного протокола на 2020−2024 гг., который предполагает увеличение количества двусторонних визитов, обмен разведданными и повышение квалификации военнослужащих.