Ханой, , 11:41 — REGNUM

С 9 по 11 июля делегация коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) во главе с главой комитета внешних связей центрального исполнительного комитета коммунистической партии Вьетнама Хоанг Бинь Куаном пребывала в России.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе визита Хоанг Бинь Куан провел встречу с главой коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. От лица президента СРВ Нгуен Фу Чонга глава вьетнамской делегации вручил Геннадию Зюганову орден дружбы за укрепление отношений между коммунистическими партиями России и Вьетнама.

Хоанг Бинь Куан также встретился с руководством «Единой России. В рамках встречи стороны обсудили меры, направленные на углубление сотрудничества между странами, а также проведение совместных мероприятий в ходе перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России в 2019 году.