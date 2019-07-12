Джуба, , 11:53 — REGNUM

Африканский союз (АС) намерен организовать прямые переговоры между президентом Южного Судана Сальвой Кииром и его оппонентом бывшим вице-президентом страны Риком Мачаром. Это будет иметь решающее значение для реализации основных положений мирного соглашения, ознаменовавшего конец гражданской войны. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление рабочей группы Африканского союза по восстановлению мира в Южном Судане.

За четыре месяца до 14 ноября, когда должно быть сформировано новое правительство Южного Судана, представители рабочей группы, известной как С5, заявили, что прямые переговоры обеспечат необходимое руководство, сплоченность, вселят общественное доверие и будут способствовать примирению на всех уровнях страны.

«Необходимо придать новый импульс реализации обновленного соглашения», — говорится в коммюнике 9 июля Специального комитета Африканского союза по Южному Судану.

В целевую группу, возглавляемую ЮАР, входят Алжир, Чад, Нигерия и Руанда.

В ходе встречи в кулуарах внеочередного саммита АС в Ниамее, 6 июля, представители группы С5 заявили, что формирование переходного правительства в Южном Судане больше не следует откладывать, несмотря на то, что ряд ключевых задач так и не был решен.

«Чтобы гарантировать, что временное правительство будет создано без каких-либо дальнейших задержек, комитет сообщил, что текущая отсрочка должна быть окончательной», — сказал представитель C5, имея в виду перенесение формирование правительства на полгода.

Ранее правительство президента Киира выделило 100 миллионов долларов США на реализацию мер безопасности. Президент заявил, что международное сообщество должно подержать усилия Джубы.

Напомним, что в 2011 году Южный Судан получил независимость от Судана. В 2013 году в стране разгорелась гражданская война, основными противоборствующими силами в которой стали президент Киир и его оппонент Мачар. Формальным окончанием войны считается сентябрь 2018 года, когда между враждующими сторонами было подписано мирное соглашение. Правозащитники, однако, неоднократно отмечали нарушение примирения. По плану, в мае 2019 года в Южном Судане должно было быть сформировано правительство, однако его формирование отложили еще на полгода.