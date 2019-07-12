Ханой, , 11:20 — REGNUM

Министр обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нго Суан Лить провел встречу с министром обороны Таиланда Правитом Вонгсуваном. Она состояласьв рамкахконференции министров обороны стран АСЕАН, .

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе встречи министр обороны Вьетнама Нго Суан Лить высоко оценил деятельность Таиланда как председателя в АСЕАН. Министр обороны Вьетнама также выразил уверенность, что Таиланд успешно проведет предстоящую конференцию министров обороны стран АСЕАН.

Министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван, в свою очередь, поблагодарил Вьетнам за оказываемую поддержку. В ходе встречи министр особо подчеркнул, что Таиланд поддерживает избрание Вьетнама на пост председателя в АСЕАН в 2020 году.