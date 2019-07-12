Тегеран, , 11:30 — REGNUM

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Иран стал жертвой терроризма, спонсируемого США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам дипломата, США спонсируют террористическую Организацию моджахедов иранского народа, жертвами которой стали более 17 000 граждан страны. В 2012 года США убрали организацию из списка террористических, а затем предоставили убежища ряду ее активистов. «Вашингтон намеренно поддерживает террористов, чтобы погрузить Иран в хаос», — заявил Тахт-Раванчи.

Представитель Ирана особо подчеркнул, что при содействии спецслужб США были убиты видные иранские деятели, в частности, экс-премьер-министр страны Мохаммад Джавад Бахонар, аятолла Мохаммед Бехешти, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Али Сайяд Ширази, а также несколько ученых-ядерщиков.

Маджид Тахт-Раванчи призвал мировое сообщество помочь Ирану в борьбе с терроризмом США.