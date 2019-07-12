Тегеран, , 12:40 — REGNUM

Заместитель главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана по социальным и культурным вопросам бригадный генерал Хоссейн Неджад заявил, что в случае войны против Ирана США используют потенциал военных баз, размещенные в арабских государствах, а сами страны Персидского залива будут являться плацдармом для агрессии США против ИРИ. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам бригадного генерала, если хоть один из «арабских соседей» предоставит свою территорию для нанесения удара против Ирана или нарушит его границы, то базы Вашингтона будут немедленно атакованы иранскими ракетами. Иран располагает достаточным количествам ракет различной дальности для этого.

Хоссейн Неджад подчеркнул, что на текущий момент возможности врагов недостаточны для того, чтобы начать войну против Ирана, поэтому они желают давить на страну за столом переговоров. Он также заявил о том, что Вашингтон несколько раз посылал сообщения бывшему командующему военно-морским флотом КСИР Али Фадави с предложением создать горячую линию для решения разногласий в случае возможной конфронтации между США и Ираном на море.