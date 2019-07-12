Тегеран, , 11:35 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет права принимать какие-либо меры в отношении Ирана в случае несоблюдения им «ядерной сделки», а может лишь «высказывать свое мнение по данному вопросу». Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам политика, именно невыполнение США и ЕС своих обязательств явились причиной приостановления участия Ирана в СВПД. МАГАТЭ оказалась не в силах повлиять на этот процесс, потому что не имеет для этого достаточных юридических оснований.

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что несоблюдение ядерной сделки — это проблема стран Европейского союза, которые «отказались платить за свою безопасность». Именно от них теперь зависит судьба договора.

Раннее Иран заявил о частичном приостановлении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, заключенному в 2015 году ИРИ, Китаем, Германией, США, Россией, Францией и Великобританией. Решение последовало за обвинениями в адрес ЕС в невыполнении «ядерной сделки» в связи с выходом США из договора в 2018 году и введением односторонних санкций.