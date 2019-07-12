Москва, , 11:13 — REGNUM

Глав ГУПов и МУПов могут обязать декларировать свои доходы. Как передает корреспондент ИА REGNUM12 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму заксобрание Калмыкии.

Парламентарии предлагают обязать лиц, замещающих (претендующих на замещение) должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Таким образом депутаты предлагают устранить правовой пробел.