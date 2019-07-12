Тегеран, , 12:25 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на заседании правительства, заявил, что намерения США начинать переговоры с находящимся под санкциями Ираном является «ложными» и верить им нельзя. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Хасан Рухани обратился к американским чиновникам, заявив, что если они честны в своих словах и действительно хотят наладить диалог с ИРИ, то должны извиниться перед иранской нацией за ту неправильную политику, которую они избрали, а также выполнить те обязательства, которые они имеют перед страной и всем мировым сообществом.

По словам президента, Если США действительно считают, что решение текущих проблем с Ираном-это переговоры, они должны сперва отменить санкции и вернуться к выполнению своих обязательств по «ядерной сделке».