Тегеран, , 11:10 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter раскритиковал встречу совета директоров МАГАТЭ по иранской ядерной проблеме, состоявшуюся по инициативе Вашингтона. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам иранского политика, данная встреча является «как минимум странной», учитывая то, что США ответственны за подрыв «ядерной сделки». Он подчеркнул, что Белый дом в одностороннем порядке незаконно вышел из СВПД, и затем стал обвинять в несоблюдении соглашения единственную сторону, соблюдавшую договор.

«США вышли из СВПД и не имеют права возражать против какого-либо вопроса, касающегося соглашения», — считает Зариф.

Раннее Иран заявил о частичном приостановлении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, заключенному в 2015 году ИРИ, Китаем, Германией, США, Россией, Францией и Великобританией. Решение последовало за обвинениями в адрес ЕС в невыполнении «ядерной сделки» в связи с выходом США из договора в 2018 году и введением односторонних санкций.