Нью-Дели, , 11:21 — REGNUM

11 июля заместитель начальника штаба ВВС Индии маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия заявил, что истребители французского производства «Рафаль» и российские СУ-30МКИ могут уничтожить любого противника.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», маршал Бхадаурия, общаясь с представителями СМИ по случаю шестых совместных учений ВВС Индии и Франции, высоко оценил характеристики французского и российского истребителей. По словам маршала, действуя сообща, истребители могут одержать победу не только над самолетами ВВС Пакистана, но и любого потенциального противника. Он также добавил, что, будь у Индии возможность использовать эти самолеты в ходе недавнего конфликта в Кашмире, возмездие против пакистанских террористов было бы еще более серьезным.

Напомним, что Индия и Франция заключили контракт на поставку 36 истребителей Dessault Rafale. Сделка стала поводом для громкого скандала и обвинений со стороны оппозиции в коррупции в высших эшелонах власти. СУ-30МКИ — один из основных тяжелых истребителей ВВС Индии, который поставляется или напрямую из России или собирается на индийском заводе в Насике из российских машинокомплектов.