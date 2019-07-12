Киев, , 11:09 — REGNUM

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Львова Андрей Садовый в рамках одного из политических ток-шоу вечером 11 июля обсудили мусорный кризис, от которого главный город Западной Украины серьезно пострадал некоторое время назад.

ИА REGNUMнапоминает, что 6 июля в ходе визита во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский сказал Садовому, что Служба безопасности Украины проведет расследование по факту мусорной блокады города. Глава офиса президента Андрей Богдан сообщил, что заявлений Садового о давлении со стороны администрации тогдашнего президента Петра Порошенко вполне достаточно для открытия уголовного производства по данному вопросу.

Сейчас Гройсман заявил, что если бы он не помогал Львову в «подпольном» режиме (надо понимать, втайне от президента Порошенко), город бы «затонул в том мусоре». Он отметил, что он был практически единственным чиновником в центральной власти, который пытался помочь с проблемой мусора во Львове.

«Мы с вами в каком-то вопросе «партизанили» для того, чтобы решить вашу проблему, потому что не все в центральной власти были заинтересованы ее решить. И еще, нам помогал в этом в том числе и мэр столицы Виталий Кличко. Кстати, вам помогал еще и министр Аваков», — сказал Гройсман Садовому.

Однако глава Львова данное заявление воспринял скептически, заявив, что что когда обращался к премьер-министру за помощью, то Гройсман ему отказывал.

ИА REGNUMнапоминает, что, по последней информации, собственный завод по переработке твердых бытовых отходов во Львове начнут строить в 2019 году, строительство продлится как минимум 2 года. В сентябре этого года будет определен победитель тендера на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) во Львове в рамках совместного проекта с ЕБРР.