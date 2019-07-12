Исламабад, , 11:09 — REGNUM

11 июля председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» Билавал Бхутто-Зардари, выступая на партийном собрании в городе Суккур (провинция Синд), призвал к проведению массовой забастовки и митинга против инфляции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Билавал Бхутто-Зардари заявил, что акция протеста пройдет 12 июля в провинции Синд от города Суккур до границы с провинцией Панджаб. Партия выступит не только против высокой инфляции, за которую, по мнению Зардари, несет ответственность правительство, но и против предполагаемого воровства доли водостока реки Инд, предназначающегося для провинции.

Активность Народной партии возросла после того, как по обвинению в коррупции был арестован ее второй председатель, отец Билавала Бхутто-Зардари экс-президент Пакистана Асиф Али Зардари. Назвав арест отца политически мотивированным, Бхутто-Зардари заявил: «они думают, что Народная партия мертва, но они не знают, что история партии только начинается».