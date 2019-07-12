Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 12:45 — REGNUM

В первой половине 2019 года число терактов в индийском штате Джамму и Кашмир сократилось на 28% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на парламентский отчет министерства внутренних дел Индии.

Заместитель министра внутренних дел Индии Г. Кишан Редди, выступая на сессии верхней палаты парламента, подчеркнул, что в 2019 году сконцентрированные усилия сил безопасности привели к улучшению ситуации в Джамму и Кашмире. Согласно официальным данным, число антитеррористических операций, проведенных в индийском Кашмире с января по июнь 2019 года, возросло на 59% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. С 14 февраля, когда в кашмирской Пулваме произошел крупный теракт, размещенные в регионе войска, а также подразделения военизированных организаций нейтрализовали 93 террориста. Потери сил безопасности составили 70 человек. В 2017 и 2018 годах число погибших военнослужащих составило 12 и 7 человек соответственно.

Напомним, что 14 февраля смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии, следовавшему по шоссе Джамму-Сринагар в индийском Кашмире. Число погибших в результате взрыва офицеров CRPF составило более 40 человек.